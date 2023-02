Suite aux annonces de Pap Ndiaye sur le collège (lire sur AEF info), le MEN a reçu les OS dans le cadre de la concertation sur les cycles 3 et 4, le 8 février 2023. Selon ces dernières, cette réunion a porté sur la 6e : "les déclinaisons réglementaires et opérationnelles" nécessaires pour rendre obligatoire le dispositif "Devoirs faits" ainsi que l’heure hebdomadaire de renforcement ou d’approfondissement en français ou en maths, à la rentrée 2023. Les prochaines réunions, le 8 mars et le 5 avril prochains, devraient porter sur le cycle 4. Des séances pour définir la notion de "compétence clé" devraient s’ajouter au calendrier. Le texte supprimant l’heure de technologie en 6e pour la remplacer par une heure de soutien sera examiné au CSE du 16 mars prochain. Les arbitrages sur le cycle 4 sont prévus en avril, pour présenter les textes aux syndicats en juin-juillet.