Une plainte contre X vise une société ayant continué d'utiliser de l'amiante après son interdiction totale

Le procureur de la République auprès du TGI (tribunal de grande instance) de Grenoble est saisi d'une plainte contre X visant l'utilisation d'amiante par la société Chloralp après l'interdiction totale de l'utilisation de cette substance au 31 décembre 2001. La plainte a été déposée le 23 décembre 2013 par l'avocat Flavien Jorquera au nom du syndicat CGT du site chimique de Pont-de-Claix (Isère). Selon les termes de cette plainte, la société « a, en toute connaissance de cause, et alors que toute utilisation de cette matière était interdite de manière absolue à compter du 1er janvier 2002, exposé un certain nombre de ses salariés, pendant plusieurs années (puisque l'utilisation non contestée de l'amiante a eu lieu jusqu'en 2005 au moins) à un risque pour leur santé ». Il s'agit selon la plainte « d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement susceptible de constituer les délits de blessures ou d'homicide par imprudence », des salariés exposés étant décédés de maladies professionnelles dues à l'amiante.