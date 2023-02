Le passage en distanciel pour les enseignements de la licence sciences de l’éducation, situés au sein du bâtiment Pyramide, acté pour la semaine du 30 janvier 2023, se poursuit pour la semaine du 6 février, annonce la présidence de l’Upec dans un courrier diffusé en interne au début du mois (lire sur AEF info). L’université précise avoir engagé "une procédure en référé contre le propriétaire" des lieux – il s’agirait de particuliers –, et reste dans l’attente d’une date qui sera fixée par le tribunal judiciaire pour traiter cette demande. En outre, les services centraux et les autres facultés restent "mobilisés" pour permettre "dans les meilleurs délais" un retour en présentiel sur les autres sites de l’Upec, à proximité du bâtiment Pyramide. Les enseignements de masters du département sciences de l’éducation, sciences sociales et Staps, localisés au sein du bâtiment Pyramide, demeurent en présentiel.