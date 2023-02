"Adapter, clarifier et sécuriser les modalités de mise en œuvre des conventions locales et des conventions cadres-nationales de revitalisation." Tel est l’objet d’un projet de décret simple transmis, mardi 7 février 2023, aux membres de la CNNCEFP (Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle). Ce texte porte notamment sur les délais d’assujettissement des entreprises, la notion de déséquilibre du bassin d’emploi ou encore sur la composition du comité de suivi.