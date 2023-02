Les blocages d'établissements du supérieur et prises de position du secteur se poursuivent, contre la réforme des retraites, examinée par l'Assemblée nationale depuis le 6 février 2023. Ainsi, le CA de l'université Bordeaux Montaigne a adopté une motion dans laquelle il s'oppose au projet de loi réformant les retraites et "soutient les actions de mobilisation des personnels et des étudiants exigeant son abandon", le 7 février 2023. Du côté de l'UBO, la faculté de lettres est bloquée depuis le 7 février, tandis qu'une AG a voté le blocage du campus du Mirail pour le 16 février prochain.