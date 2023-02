La demande mondiale en électricité a ralenti en 2022 et devrait croître en moyenne de 3 % par an d'ici 2025, tirée par la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-est qui représenteront 70 % de cette nouvelle demande, selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie sur le marché de l’électricité, publié le 8 février 2023. Les émissions de CO2 du secteur devraient connaître un plateau dans les trois prochaines années, grâce à un recours accru aux énergies renouvelables et au nucléaire, qui connaît un regain d’intérêt.