La commission des lois du Sénat a adopté, mercredi 8 février, la proposition de loi Renaissance ouvrant le tiers financement à la rénovation des bâtiments de l’État et des collectivités. Mais en l’améliorant "sensiblement", afin de simplifier le recours à ce dispositif et de renforcer l’évaluation de cette expérimentation prévue sur cinq ans. Pour le ministre Christophe Béchu, ce texte "coche toutes les cases" de l’urgence écologique et de la bonne gestion des deniers publics. Et ne représente "pas un retour des partenariats public-privé". Il sera examiné en séance publique le 16 février.