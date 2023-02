L’USPO va signer la convention pharmaceutique en raison d’avancées sur la prévention, le dépistage et l’accompagnement

L’ USPO annonce le 4 mars 2022 vouloir signer le texte de la nouvelle convention pharmaceutique avec l’ Uncam qui représente une "première étape". Elle salue des "avancées importantes" sur la valorisation du rôle du pharmacien en tant qu’acteur de santé publique avec la prescription et l’injection des vaccins, le dépistage du cancer colorectal, de la cystite, l’accompagnement des femmes enceintes et la poursuite de la dispensation adaptée. D’autres mesures sont jugées en "demi-teinte" (dispensation à domicile restreinte aux Prado , substitution des biosimilaires limitée à 2 molécules, etc.) voire dénoncées (honoraires sur les grands conditionnements perçus seulement en janvier 2023). La FSPF devrait également signer le 9 mars un accord dont le financement est de 120 M€ . Des discussions sur l’évolution de l’économie de l’officine feront l’objet d’avenants qui seront négociés en 2023.