L'objectif de zéro artificialisation nette, la production HLM, les chartes Vefa, la différenciation territoriale, la trajectoire bas carbone et l’accès au HLM des ménages les plus pauvres sont les six thématiques qui structureront l’année 2023 pour la Fnar. Six groupes de travail dédiés résumeront la position des associations régionales HLM sur ces sujets, explique le directeur de la Fnar, Lionel Primault, à AEF info (1). Dans un tissu HLM restructuré par la loi Elan, les AR seront moins amenées à apporter leur expertise aux bailleurs sociaux qu’à faire émerger et porter des plaidoyers auprès des pouvoirs publics et des partenaires locaux. Alors qu’un "Pacte de confiance" entre l’exécutif et le monde HLM est attendu pour le printemps, Lionel Primault attend du gouvernement qu’il définisse son "ambition" pour logement. "Le reste en découlera", dit-il.