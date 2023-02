La Commission européenne a publié, mercredi 8 février 2023, la composition de la nouvelle Plateforme européenne sur la finance durable, qui est présidée par Helena Vines Fiestas, déjà membre du TEG puis de la première plateforme, et qui compte six Français. Les ONG environnementales, très présentes entre 2020 et 2022, ont pratiquement disparu. Mairead McGuinness réaffirme sa volonté que la plateforme travaille sur la facilité d’utilisation de la taxonomie, semblant avoir abandonné les projets de taxonomie sociale et de taxonomie étendue, pourtant attendus par une partie du monde de la finance.