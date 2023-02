"L'activisme violent que l'on connaît aujourd'hui est-il une résurgence ponctuelle, due uniquement au contexte social ?", s'interroge auprès d'AEF info, le député Jérémie Iordanoff (Écologiste, Isère). Avec son collègue Éric Poulliat (Renaissance, Gironde), il a été désigné rapporteur de la mission d’information sur l’activisme violent, créée le 7 février 2023 par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et qui doit rendre ses conclusions d'ici septembre. Durant les "trois à six mois" que doivent durer leurs travaux, les deux députés comptent interroger "tous les institutionnels", des "chercheurs" et, éventuellement, les "auteurs de ces violences". Ils entendent "comprendre le phénomène de la banalisation, voire de la légitimation de la violence dans l’action politique et militante".