VYV 3 Bourgogne (qui gère 155 établissements et services) a ouvert début janvier un relais petite enfance itinérant qui couvre six communes du nord de l’agglomération dijonnaise (Ahuy, Magny-sur-Tille, Perrigny-lès-Dijon, Sennecey-lès-Dijon, Neuilly-Crimolois et Fénay). Selon un communiqué, daté du 31 janvier 2023, ce projet a été monté en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales avec qui VYV a identifié les besoins non couverts en Côte-d’Or.