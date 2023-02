Un arrêté du 23 janvier 2023 publié au JO du 31 janvier fixe la liste des nouveaux membres titulaires et suppléants représentant les six organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux représentatifs au CSFPT (conseil supérieur de la fonction publique territoriale). À l’issue des élections professionnelles dans les collectivités locales du 8 décembre 2022, la CGT a obtenu sept sièges, la CFDT cinq, FO quatre, l’Unsa deux, la FA un et le nouveau venu, la FSU, un siège également (lire sur AEF info). Les présidences de trois formations spécialisées du conseil supérieur devront être renouvelées lors de la séance d’installation de l’instance, le 15 février.