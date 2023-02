Quelques jours après la réunion du conseil de politique nucléaire à l’Élysée, la ministre de la Transition énergétique annonce à la surprise générale, ce mercredi, l’ouverture du chantier de la "réorganisation du contrôle et de la recherche en radioprotection et sûreté nucléaire". Il vise à "réunir les compétences techniques" de l’IRSN avec celles de l’ASN, tout en prenant en compte les synergies avec le CEA et le DSND. Les quatre organismes concernés doivent présenter leur feuille de route d’ici la fin du mois. L'ASN évoque "une décision très positive". L'expert antinucléaire Yves Marignac est beaucoup plus critique.