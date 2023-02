Dans le contexte de "crises climatique et énergétique", le Conseil de politique nucléaire, réuni le 3 février 2023, décide d’une refonte de l’IRSN avec l’ASN, "en prenant en compte les synergies avec le CEA et le DSND. Les dirigeants des quatre organismes concernés doivent proposer, d’ici fin février, "les premières mesures et une méthode de travail permettant de mettre en œuvre ces orientations, avant une feuille de route plus détaillée en vue de la loi de finances 2024". L’objectif est, entre autres, de conforter l’indépendance de l’ASN, d’augmenter les synergies en R&D dans le domaine nucléaire "contribuant ainsi à la résilience et à l’anticipation des enjeux de long terme de la filière" et de "garantir dans le temps l’excellence des équipes techniques et scientifiques au niveau national et international". Le MESR figure parmi les tutelles de l’IRSN.