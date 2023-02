"Parmi les 10 % des secteurs scolaires ayant le taux de pauvreté le plus élevé, un sur cinq borde un secteur dont le taux de pauvreté est trois fois plus faible. Ces frontières de la carte scolaire pourraient donc être redessinées pour rééquilibrer la composition sociale entre les secteurs scolaires." Telle est la conclusion du doctorant Hugo Botton, dans un article publié dans La vie des idées le 7 février 2023. Un constat qui invite selon lui à "accompagner les changements qui sont déjà effectués sur certaines frontières pour rendre plus effective la recherche de mixité sociale".