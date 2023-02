Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po, "a accepté de présider un groupe de travail composé d’une dizaine de présidents et présidentes d’université" dans le cadre d’une "mission sur la liberté académique" que lui confie France Universités, indique celle-ci par communiqué, le 8 février 2023. Il doit "formuler des propositions à France Universités, d’ici décembre 2023, afin de tracer des perspectives ambitieuses d’évolution pour l’État, pour la recherche et l’enseignement, et pour les établissements dans le respect de leur autonomie."