L’Association européenne des universités publie, mardi 7 février 2023, son premier Agenda pour l’innovation : un ensemble de priorités thématiques et d’objectifs clés pour le secteur universitaire dans son ensemble et pour l’Association en particulier, "en tenant compte de la diversité des profils et des activités d’innovation parmi les universités". L’EUA entend, avec ce document, faire reconnaître, par les décideurs politiques, les agences de financement et les universités, "l’importance et la valeur de l’innovation universitaire pour la société".