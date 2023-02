L’augmentation des départs volontaires des hospitalo-universitaires est une réalité, en particulier chez les plus jeunes que sont les maîtres de conférence-praticiens hospitaliers, avec des conséquences notamment sur la formation et la recherche : c’est la conclusion de travaux menés par Sarah Alves, enseignante-chercheuse en GRH à l’EM Normandie, interrogée par AEF info en février 2023. Les effectifs de MCU-PH diminuent et le nombre de démissions a augmenté "de façon significative" entre 2016 et 2022, affectant leur disponibilité pour la formation et leur mobilisation aux examens Ecos.