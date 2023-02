Quelques mois après avoir signé un accord de collaboration, les fédérations d’organismes complémentaires (FA, CTIP, FNMF) et le collectif des Libéraux de santé publient le 6 février 2023 un nouveau communiqué pour faire état de nouvelles ''avancées'' des discussions menées à propos de ''l’avance de frais''. Une communication dictée par le contexte des négociations conventionnelles avec l’AMO, et la crainte de nouvelles initiatives unilatérale du législateur. Sur le fond, le niveau de dialogue s’avère très disparate selon le champ et la profession concernée.