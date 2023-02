Le réseau des Inspé "se félicite" que plusieurs des propositions formulées par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur la formation et le recrutement des enseignants "rejoignent celles qu’il porte depuis plusieurs années et qui reposent sur le principe essentiel d’un continuum de formation", indique le réseau dans un communiqué du 7 février 2023. Ainsi, le réseau appelle à aller plus loin sur certaines propositions, ce qui nécessite "d’avoir enfin des moyens de pilotage autonomes et des budgets de projet stables et fiables".