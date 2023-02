Les années 2022 et 2023 devraient rester dans les mémoires comme la période "où la compétition pour l’industrie verte a commencé" à l’échelle mondiale, selon les termes de l’eurodéputé Pascal Canfin. Alors que l’Union européenne supposait jusqu’ici "qu’elle mènerait la course aux technologies propres parce qu’elle était la seule à y participer", selon Thomas Pellerin-Carlin, du think tank I4CE, elle fait désormais face à la concurrence de la Chine, de l’Inde, du Japon, de la Corée et surtout des États-Unis, dont l’IRA (Inflation Reduction Act) adopté il y a quelques mois bouleverse la donne mondiale. Comment y répond-elle ? Et quels obstacles devra-t-elle surmonter ? Tour d’horizon des enjeux.