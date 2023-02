"Je vois le maillage du pays avec 25 PUI comme une forme d’intelligence collective. L’idée est de travailler localement, pas de générer 25 clones", déclare Michel de Mathelin, premier vice-président de l’Unistra, dans un entretien à AEF info début février 2023. "Cela ne va pas être simple pour les ONR, qui vont se retrouver face à 25 PUI qui auront sans doute des stratégies différentes. À eux de jouer le jeu", pointe-t-il par ailleurs. L’université de Strasbourg, qui fait partie des 5 sites pilotes de l’expérimentation PUI, est candidate à la 2e phase de l’AAP afin d’obtenir une "enveloppe plus conséquente et le déploiement d’actions sur quatre ans", assure Michel de Mathelin, qui rappelle que le PUI peut constituer "un lieu de rencontre entre le point de vue national et les stratégies locales" dans "un écosystème qui s’apparente à un mille-feuille".