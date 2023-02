Pour la cinquième fois, l’Opco Atlas a lancé un appel à projets à destination des CFA afin de financer l’adaptation de méthodes pédagogiques innovantes et le renforcement de la qualité des parcours de formation. Objectif : mieux accompagner les apprentis dans les secteurs des services financiers et du conseil. "Les CFA et les OFA éligibles doivent déposer en ligne leur dossier de présentation avant le 3 mars à 12 heures", indique l’opérateur dans une communication mise en ligne le 2 février 2023 sur son site internet. Pour être éligibles, les CFA doivent avoir au moins 15 % de leurs apprentis dans des entreprises des secteurs d’Atlas et accueillir a minima 24 apprentis. Leurs projets doivent prendre en compte les enjeux en matière de handicap, de mixité et de transition écologique. Atlas financera les équipements dont la période d’amortissement sera supérieure ou égale à trois ans.