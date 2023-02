LANGUE FRANÇAISE. La Commission d’enrichissement de la langue française a adopté une liste de termes, d’expressions et de définitions relevant du vocabulaire de l’éducation et de l’enseignement supérieur, avec notamment le terme "hybride". CONCOURS ENSEIGNANTS. Un arrêté autorise au titre de l’année 2023 l’ouverture d’une session supplémentaire du concours externe de recrutement de professeurs des écoles (académies de Créteil et de Versailles). Un arrêté autorise au titre de l’année...