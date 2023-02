Dans une note publiée lundi 6 février 2023, Intercommunalités de France détaille le rôle de ces collectivités pour accélération la rénovation énergétique du bâti tertiaire, qu’il s’agisse de leur propre patrimoine ou d’un appui financier et technique aux communes et aux acteurs économiques du territoire. Selon le think tank I4CE, il est nécessaire de doubler le montant des investissements annuels du secteur pour atteindre 3 Md€.