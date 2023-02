Enseignement supérieurrapports de la Cour des comptes La Cour des comptes regrette "l’éclatement du concept unifié d’université" (lemonde.fr). La haute juridiction examine, dans un rapport intitulé "Universités et Territoires", publié mardi 7 février, la "nomenclature informelle" des établissements, aux statuts et aux financements de plus en plus divers, notamment sous l’impulsion des plans d’investissements d’avenir (lire sur AEF info). La Cour des comptes pointe les inégalités territoriales...