"Le gouvernement et les parlementaires ne peuvent pas être sourds à cette mobilisation puissante", estime par voie de communiqué l’intersyndicale, mardi 7 février 2023, à l’issue de la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les organisations syndicales annoncent "près de 2 millions de manifestants", contre un peu plus de 750 000 selon le ministère de l'Intérieur. "L’intersyndicale appelle toute la population à manifester encore plus massivement le samedi 11 février sur l’ensemble du territoire pour dire non à cette réforme."