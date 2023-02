Deux ans après leur lancement, les plans épargne retraite (PER) représentent plus de la moitié des cotisations de retraite supplémentaire en 2021, fait savoir, le 7 février 2023, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Cette hausse s’explique essentiellement par le développement du plan d’épargne retraite (PER) individuel, dont les versements représentent près des trois quarts des cotisations sur les dispositifs individuels (73 %).