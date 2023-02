La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a désigné, mardi 7 février 2023, les membres qui la représenteront au sein de la mission d’information sur la rénovation énergétique des bâtiments, qui sera "prochainement" mise en place avec la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il s’agit d’Antoine Armand (Renaissance, Haute-Savoie), Françoise Buffet (Renaissance, Bas-Rhin), Julie Laernoes (Ecologiste-Nupes, Loire-Atlantique) et de William Martinet (LFI-Nupes, Yvelines). "Le bureau de la commission des affaires économiques avait décidé le 18 janvier de se joindre à cette mission", a rappelé Guillaume Kasbarian (Renaissance, Eure-et-Loir), ce mardi. La mission, dont "le champ et les orientations des travaux ne sont pas encore connus, devrait les rendre dans un délai de six mois", indique l’Assemblée nationale à AEF info.