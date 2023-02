La députée Maud Bregeon (Renaissance, Hauts-de-Seine) est désignée, mardi 7 février 2023, rapporteure du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires par les membres de la commission des affaires économiques. L’ex-ingénieure d’EDF de 2014 à 2022 précise avoir "saisi le déontologue" de l’Assemblée nationale, lequel a conclu qu’elle n’était pas "en situation de conflit d’intérêts", "n’ayant plus de liens ni contractuels, ni financiers" avec son ancien employeur. "Du pantouflage chimiquement pur. Vous nous dites si on vous dérange, hein", a réagi l'eurodéputée verte Marie Toussaint sur Twitter. En commission, Maud Bregeon s'est réjoui de cette "occasion de traduire dans les actes ce qu’on a beaucoup dit dans les mots" et de "rectifier certaines incompréhensions quant à la position de la majorité sur le nucléaire". Le texte, déjà adopté au Sénat en janvier dernier, sera examiné en commission les 1er et 2 mars prochains.