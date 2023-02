Après que le ministère de la Fonction publique a adressé aux agents une présentation simplifiée de son projet de réforme des retraites ainsi qu’un message du ministre sur le sujet, la DGAFP a mis en ligne le 2 février 2023 une foire aux questions. Elle rappelle les paramètres de base de calcul des pensions de retraite des fonctionnaires et détaille les mesures du projet de réforme – tel que déposé au Parlement – qui leur sont applicables ainsi que la montée en charge de l’âge légal et de la durée d’assurance pour les agents sédentaires, les agents en catégorie active et les militaires.