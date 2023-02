"L’évaluation intégrée, plus objectivée pour les formations et plus simple dans l’acquisition des données sur la recherche" devrait "fournir les éléments objectifs dont le MESR et les établissements ont besoin pour opérer une réelle démarche contractuelle", souligne Thierry Coulhon, lors l’une conférence de presse, le 7 février 2023. Il précise que les rapports d’évaluation des établissements de la vague C seront publiés entre fin février et mi-octobre 2023 et offriront pour la première fois "une vision à 360°, fondée sur le travail collégial des comités". Autre sujet abordé : le démarrage de discussions avec le SGPI sur l’évaluation des outils PIA.