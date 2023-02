Neoma BS présente les grandes lignes de son nouveau plan stratégique 2023-2027, le 7 février 2023, sur son campus parisien : l’école de management rémo-rouennaise, 10 000 étudiants aujourd’hui, devrait en compter 11 500 à terme, pour 140 M€ de budget et 250 professeurs permanents (+25 %). Sa croissance se fera sur "les étudiants internationaux en master, sur le bachelor en France, et sur l’alternance". Fin mars, elle lancera "Neoma Online", une plateforme qui proposera ses cours "à la mode Netflix" à tout un chacun. Neoma s’oriente également vers plus d’hybridation et de géoéconomie.