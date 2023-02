MENJ. Décret instituant un délégué général au service national universel. Placé auprès du secrétaire général des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, il est notamment chargé de préparer l’extension du service national universel. Budget. Arrêtés portant ouverture de crédits d’attributions de produits et de crédits de fonds de concours. Vocabulaire...