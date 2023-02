Suivant la tendance générale, la mobilisation des agents de la fonction publique continue de s’étioler. Pour la troisième journée de protestation contre la réforme des retraites, ce mardi 7 février 2023, le ministère de la Fonction publique fait état, à la mi-journée, de 11,4 % de grévistes dans la fonction publique de l’État (contre 19,4 % le 31 janvier et 28 % le 19 janvier), de 4,19 % dans le versant territorial (contre 7,9 % et 11,3 %), le taux de participation au mouvement (grévistes absents) s’établissant à 3,4 % dans l’hospitalière (contre 8,5 % et 9,9 %). En comptabilisant les grévistes assignés, le taux de mobilisation atteint dans ce versant 6,9 % (contre 13,6 % le 31 janvier et 17,8 % le 19 janvier). Mais nombre d’opposants à la réforme comptant se mobiliser le 11 février, certains syndicats, telle la CFDT, prévoient de prendre en compte l’ensemble des deux journées.