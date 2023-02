"L’enjeu est de repositionner l’Inserm comme l’acteur principal de la recherche médicale et en santé en France", déclare Didier Samuel, nouveau PDG de l’Inserm, dans une interview à AEF info, mercredi 8 février 2023. "J’entends - et c’est l’un des sens de ma candidature - redynamiser très fortement la recherche clinique au sein des hôpitaux et la recherche au sein du triangle universités-UMR-CHU", fait-il valoir par ailleurs. En outre, Didier Samuel revient sur le rapport de la Cour des comptes qui, selon lui, "insiste sur le fait que l’Inserm n’a pas été assez présent ni suffisamment préparé pendant la crise Covid-19". "C’est pourquoi nous devrons mettre en place des actions correctrices fortes", prévient le PDG. Mission de Philippe Gillet et rôle des organismes, dialogue avec les CHU, amplification des CPJ : Didier Samuel aborde les différents sujets qui rythmeront son mandat.