CSP : le salarié doit être informé du motif économique de la rupture avant de signer le bulletin d’acceptation

Lorsque la rupture du contrat résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique dans un document écrit porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation précise le 18 janvier 2023 que c’est la date à laquelle le salarié signe le bulletin d’acceptation, et non la date d’adhésion complète au CSP , qui est prise en compte pour vérifier si l’acceptation n’est pas antérieure à l’information du salarié.