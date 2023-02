Une semaine après l’Assemblée nationale, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables, mardi 7 février 2023, par 300 voix pour et 13 voix contre. Et ce, moins de cinq mois après la présentation du texte par le gouvernement en Conseil des ministres. Le texte peut encore faire l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel dans un délai de quinze jours, avant sa promulgation par le président de la République. Il comprend de nombreuses mesures dont la création de "zones d’accélération" des projets d’énergies renouvelables et l’encadrement du développement de l’agrivoltaïsme. Il introduit également des mesures de simplification des procédures administratives, dont la reconnaissance de la "raison impérative d’intérêt majeur", qui facilitera l’octroi de la "dérogation espèces protégées".