Devant le risque que l’atteinte de la neutralité carbone ne mette au chômage "des millions de travailleurs" dans l’industrie du pétrole et du gaz, une soixantaine d’investisseurs, dont Amundi et Sycomore AM, ont appelé mi-janvier les entreprises du secteur à prendre des mesures favorisant la "transition juste". Les récentes évaluations montrent "un manque d’action" de leur part "pour identifier, préparer et atténuer les impacts sociaux de leurs stratégies à faible émission de carbone".