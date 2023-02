Afin de "garantir l’apprentissage des savoirs fondamentaux", le MENJ a demandé à chaque rectorat d’installer un conseil académique des savoirs fondamentaux (lire sur AEF info). Ces instances se mettent en place en ce moment dans les académies, dans un format plus ou moins large : 8 membres composent le conseil de l’académie de Normandie, contre 28 dans l’académie de Nantes. Leur mode de fonctionnement diffère également, mais tous les conseils visent à élaborer une stratégie académique "au plus près du terrain". Focus sur les conseils des académies de Nantes, Strasbourg, Toulouse et Normandie.