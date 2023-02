L’Afep se prononce contre une législation européenne sur le greenwashing

L’Afep a publié en janvier 2023 sa position sur le greenwashing, en réponse à une consultation des autorités européennes de supervision (EBA, Esma et Eiopa), qui prévoient de publier leurs rapports d’étape en mai 2023 puis leurs rapports définitifs en mai 2024. Les grandes entreprises françaises "considèrent que le traitement de l’écoblanchiment par une législation spécifique n’est pas une priorité" face à l’urgence "de finaliser le cadre réglementaire sur la finance durable et le reporting de durabilité" (SFDR, taxonomie, CSRD). Tant que celui-ci ne sera pas stabilisé "et que les nouvelles exigences ne seront pas pleinement comprises à la fois par les entités soumises à ces exigences et par les régulateurs chargés de leur mise en œuvre, des risques de non-conformité pourront découler d’interprétations et de pratiques divergentes qui pourraient être considérées comme de l’écoblanchiment par certaines parties prenantes".