Pour Itelis, la réforme du "100 % santé" augmentera le besoin des assurés en services annexes

La plateforme Itelis, s’appuyant sur un sondage CSA, souligne que la réforme du "100 % santé" soulève d’importantes attentes des Français, mais aussi des craintes sur la fiabilité des dispositifs. En parallèle, la société relève que 81 % des sondés seraient intéressés par des services d’analyse tarifaire, d’informations et conseils en temps réel sur les points de vente. Tirant la conclusion de ces données, la plateforme annonce le lancement d’une nouvelle palette de services pour 2019, dans et hors de ses réseaux de soins, en insistant sur un point : "la lutte contre la fraude". "En définitive d’importants doutes subsistent sur l’éventail de choix et la qualité des soins et après la réforme, les attentes des Français concernant les réseaux de soins seront naturellement les mêmes, voire encore renforcées, dans et en dehors des paniers à remboursement obligatoire", estime Itelis.