"Les agents publics sont de plus en plus exposés et en danger dans le cadre de leurs missions. Agressions, assassinats se multiplient dans tous les secteurs et les versants", alerte la fédération des services publics de la CFE-CGC dans un communiqué, le 2 février 2023. La fédération a remis le 30 janvier au ministre de la Fonction publique une contribution proposant plusieurs pistes d’action pour améliorer la prise en charge des agents souffrant de troubles du stress post-traumatique. Elle juge nécessaire de légiférer en ce sens et demande des assises sur le sujet.