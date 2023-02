Si depuis 2016 l’opinion des Français à l’égard de l’action de l’État dans ses différents domaines était en constante amélioration, "on observe cette année un net retournement de tendance : l’opinion moyenne des Français à l’égard des différents services publics enregistre une forte baisse", note le 23e baromètre réalisé par Kantar pour l’institut Paul Delouvrier en novembre 2022 et rendu public le 31 janvier 2023. Cette baisse n’épargne aucun domaine d’action, mais il reste particulièrement marqué dans la santé publique (39 %) et l’Éducation nationale (48 %).