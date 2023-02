L’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Orientation lance un nouveau service numérique dédié à l’information sur l’orientation tout au long de la vie. Baptisée O’rêka, cette plateforme s’adresse notamment aux personnes en recherche d’emploi ou en reconversion. "100 000 euros ont été investis pour son développement et 20 000 euros le seront pour l’hébergement, la maintenance et l’évolution du site", précise à AEF info Xavier Hazebrouck, directeur des études, contenus pédagogiques et partenariats de l’agence. O’rêka rassemble des fiches métiers couplées à des informations détaillées sur les formations qui y mènent, les événements et les dispositifs mis en place par la Région et ses partenaires. Le projet a été piloté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le rectorat, l’Onisep la Draaf, le Carif-Oref Via Compétences, Pôle emploi, la Dreets et le Medef.