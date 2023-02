"Le nombre de journées individuelles non travaillées [en 2021] pour fait de grève diminue de 13 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 58 jours pour 1 000 salariés", observe la Dares, mardi 7 février 2023. Si le nombre moyen de jours de grève baisse, la part des entreprises de 10 salariés et plus ayant connu une grève augmente de 0,4 point en 2021 pour atteindre 1,6 %. Les revendications sur les rémunérations augmentent fortement en 2021.