RESSOURCES HUMAINES ŒUVRES SOCIALES. Un arrêté du 17 janvier 2023 fixe à 2 301 euros, à compter du 1er janvier 2023, le montant maximum de l’aide financière du comité social et économique et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés prévues à l’article L. 7233-4 du code du travail pour 2023. BULLETIN DE PAIE. Un arrêté du 31 janvier 2023 modifie l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement...