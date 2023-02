Après six sessions de deux jours de réunions et plusieurs centaines d’heures de rencontres en ligne, les délégués du Grand Défi des entreprises pour la planète dévoile, jeudi 9 février 2023, leurs 100 propositions pour que "les entreprises se mettent en mouvement" et qu’un "cadre favorable, ambitieux et concret" soit adopté. Des propositions organisées autour de onze thèmes allant de la gouvernance à la communication en passant par la comptabilité, les outils de production ou le conditionnement.