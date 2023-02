École d’ingénieurs post-bac spécialisée dans le domaine des transports, l’Estaca souhaite devenir "l’école référente pour les mobilités durables répondant aux nouveaux enjeux environnementaux, sociétaux et numériques" : c’est le positionnement que décline son plan stratégique à horizon 2030, présenté le 2 février 2023. L’Estaca, qui a ouvert son 3e campus à Bordeaux en 2022, après ceux de Laval (2003) et de St Quentin (2015), prévoit d’en ouvrir un 4e en France, et de passer de 2 500 étudiants à 4 000 d'ici 2030, en développant "largement ses formations par apprentissage".